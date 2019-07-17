Сотрудничество стран СНГ в сфере здравоохранения обсудят в Ашхабаде

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIX заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств пройдет 19-20 июля в Ашхабаде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники мероприятия обсудят приоритетные направления развития взаимодействия в области здравоохранения в рамках СНГ, ход выполнения решений высших органов Содружества, принятых в этой сфере (в частности, касающихся сотрудничества по профилактике и лечению сахарного диабета, предупреждению распространения туберкулеза, реализации Стратегии "Здоровье населения государств - участников Содружества Независимых Государств", деятельности базовой организации в области психиатрии и наркологии).

Кроме того, будут подведены итоги деятельности рабочей группы по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации. Планируется рассмотреть деятельность Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии и вопрос об использовании мониторинга потребления табака в качестве одного из стратегических инструментов защиты юных поколений от приобщения к курению и вредного воздействия табака.

Особое внимание будет уделено перспективам интеграции национальных систем электронного здравоохранения в Содружестве и проекту модельного закона "О донорстве органов" для государств Содружества. На заседании будут также подведены основные итоги 72-й всемирной ассамблеи здравоохранения, которая прошла в мае этого года в Женеве в контексте сотрудничества между странами СНГ и ВОЗ, а также рассмотрен вопрос о предоставлении равного доступа лиц, живущих с ВИЧ, к услугам здравоохранения на пространстве СНГ.-0-