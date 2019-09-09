Сотрудничество в области санитарной охраны территорий стран СНГ обсудят эксперты в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств СНГ состоится 12-13 сентября в Исполнительном комитете Содружества в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома.

Согласно документу, стороны будут проводить необходимые мероприятия по санитарно-эпидемиологическому надзору в пунктах пропуска через госграницу в соответствии с перечнем болезней, ассоциируемых с чрезвычайными ситуациями или с возможностью их возникновения, и перечнем товаров, подлежащих санэпидконтролю. Участники соглашения также возьмут на себя обязательства принимать меры для предупреждения таких ситуаций и оперативно информировать другие государства в случае необходимости, оказывать практическую, научную, техническую и другую помощь в проведении профилактических мероприятий и направлять по просьбе любой из сторон специализированные противоэпидемические бригады.

Уполномоченные органы сторон в свою очередь оставляют за собой право вводить временные санитарные меры на ввоз на территорию своего государства товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору и потенциально опасных для здоровья населения, а также на ограничение их ввоза, возврат, обеззараживание или уничтожение.-0-