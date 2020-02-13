Сотрудничество в области санитарной охраны территорий стран СНГ обсудят в Минске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств Содружества состоится сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Соглашение направлено на предотвращение завоза и распространения карантинных и других инфекционных болезней, представляющих особую опасность для населения стран Содружества, а также потенциально опасных товаров и грузов. Документ призван способствовать расширению взаимодействия в области здравоохранения, обеспечить координацию государственных противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий по санитарной охране территорий.

Согласно документу стороны будут проводить необходимые мероприятия по санитарно-эпидемиологическому надзору в пунктах пропуска через госграницу в соответствии с перечнем болезней, ассоциируемых с чрезвычайными ситуациями или с возможностью их возникновения, и перечнем товаров, подлежащих санэпидконтролю. Участники соглашения также возьмут на себя обязательства принимать меры для предупреждения таких ситуаций и оперативно информировать другие государства в случае необходимости, оказывать практическую, научную, техническую и другую помощь в проведении профилактических мероприятий и направлять по просьбе любой из сторон специализированные противоэпидемические бригады.

Кроме того, стороны должны будут предотвращать завоз на территорию другого государства потенциально опасных для здоровья населения товаров и оперативно информировать о случаях их выявления и распространения. -0-