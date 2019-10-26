Сотрудничество в области санитарной охраны территорий стран СНГ обсудят в Саратове

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет 29 октября в Саратове. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники встречи рассмотрят несколько проектов документов. Это положение о порядке осуществления информационного обмена между странами СНГ о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера и соглашение о сотрудничестве органов, осуществляющих государственный санэпиднадзор при предупреждении и реагировании на ЧС в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того, на заседании планируется обсудить методические рекомендации по организации и проведению эпидемиологического надзора в природных очагах чумы на территории стран Содружества и положение о базовой организации по оперативному оповещению и совместному реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.

Заседание будет проходить в формате видеоконференции.-0-