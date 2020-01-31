Сотрудничество в противодействии онкологическим заболеваниям обсуждают эксперты СНГ в Минске

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительное заседание экспертной группы по доработке проекта плана мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств Содружества Независимых Государств в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2020-2024 годы проходит сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Документ подготовлен Советом по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. В работе над ним принимали участие Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Ассоциация директоров центров и институтов онкологии и радиологии стран СНГ и Евразии. Повышенное внимание к злокачественным заболеваниям обусловлено устойчивой тенденцией роста онкологической заболеваемости во всем мире. В общей структуре смертности злокачественные новообразования занимают 2-е место после сердечно-сосудистых заболеваний. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется около 9 млн новых случаев онкологических заболеваний.

Для консолидации усилий в борьбе с онкологическими заболеваниями Совет глав правительств СНГ 7 июня 2016 года утвердил соответствующую концепцию сотрудничества. План мероприятий по ее реализации нацелен на улучшение показателей здоровья населения путем снижения смертности от злокачественных новообразований, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни пациентов с онкологической патологией.

"Для достижения этих целей проектом плана предусмотрена разработка и усовершенствование национальных планов и программ по борьбе с онкологическими заболеваниями, по профилактике, ранней диагностике, скринингу и лечению онкологических заболеваний, а также по реабилитации и паллиативной медицинской помощи. Планируется разработать и обеспечить эффективные механизмы научного сопровождения противораковых мероприятий, в том числе межгосударственного характера", - рассказали в пресс-службе.-0-