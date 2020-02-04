Сотрудничество в сфере борьбы с преступностью обсудят эксперты СНГ в Минске

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции развития информационного обмена между компетентными органами государств Содружества и органами СНГ в сфере безопасности и правопорядка в вопросах борьбы с преступностью и решения Совета глав государств по данному вопросу состоится 4 - 5 февраля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Разработчиком проекта концепции выступило Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.

Документ направлен на дальнейшее развитие межгосударственного информационного взаимодействия, совершенствование договорно-правовой базы и создание эффективных организационных механизмов, унифицирующих порядок скоординированного обмена информацией в сфере противодействия транснациональной преступности во всех формах ее проявления.-0-