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04 февраля 2020, 07:24

Сотрудничество в сфере борьбы с преступностью обсудят эксперты СНГ в Минске

Фото из архива
Фото из архива

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции развития информационного обмена между компетентными органами государств Содружества и органами СНГ в сфере безопасности и правопорядка в вопросах борьбы с преступностью и решения Совета глав государств по данному вопросу состоится 4 - 5 февраля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Разработчиком проекта концепции выступило Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.

Документ направлен на дальнейшее развитие межгосударственного информационного взаимодействия, совершенствование договорно-правовой базы и создание эффективных организационных механизмов, унифицирующих порядок скоординированного обмена информацией в сфере противодействия транснациональной преступности во всех формах ее проявления.-0-

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