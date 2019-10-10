Сотрудничество в системе образования станет ключевой темой на форуме учителей в Минске

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум EdCamp, который пройдет в Минске 12-13 октября, объединит более 200 участников. Учителя из разных городов Беларуси, представители бизнеса, образовательных государственных учреждений, а также зарубежные эксперты в области педагогики соберутся на одной площадке для обмена опытом, сообщили БЕЛТА организаторы.

Во время форума учителя смогут сами предлагать и выбирать темы в режиме реального времени, и каждая идея будет услышана. Тема мероприятия - сотрудничество, которое будет рассматриваться с целью улучшения образования на трех уровнях. Во-первых, установление сотрудничества между секторами: государством, бизнесом, гражданским обществом. Каждая из структур вносит свой вклад в образование, не всегда зная, как работают в этом направлении другие. Только тесное взаимодействие даст возможность получить эффект. Во-вторых, установление контактов между школьными учителями. Профессор Джон Хэти, автор авторитетных исследований по влиянию на эффективность обучения, утверждает, что сотрудничество между педагогами дает самый сильный результат среди других факторов в повышении качества образования. В-третьих, важный элемент обучения - установление сотрудничества между школьной администрацией и учителями, учителями и родителями, а также между самими учащимися.

Рассмотренные темы смогут дать системе образования толчок и практические рекомендации для качественных изменений в образовательном содержании, социализации и самореализации в глобальном информационном обществе.

Спикерами мероприятия станут эксперты из Великобритании, Польши, Чехии, Украины и Японии.

EdCamp (Education Camp) - международная инициатива, которая зародилась в кругу учителей США и распространилась по всему миру. На сегодня более 1,5 тыс. мероприятий в 35 странах мира объединили 120 тыс. учителей и тех, кто заинтересован в улучшении образовательного процесса, для открытого обмена педагогическим опытом, сотрудничества и решения общих задач. Беларусь три года назад стала 26-й страной мира, где развивается инициатива EdCamp.-0-