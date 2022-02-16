Сотрудник ГУБОПиК рассказал, как на него планировалось покушение в марте 2021 года

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник ГУБОПиК МВД рассказал в эфире СТВ, как на него в марте 2021 года планировалось покушение, сообщает БЕЛТА.

Готовилась "протестная" весна 2021 года. Противники власти хотели залить улицы Минска кровью. Только для этого нужен был триггер. Первый труп, сакральная жертва, чтобы запугать милицию. Показать, что людей будут резать прямо в их домах. 24-летнему бывшему военнослужащему по контракту за убийство милиционера обещали щедро заплатить.

Сотрудник ГУБОПиК, на которого планировалось совершить нападение, уточнил: "Он сослался на то, что наши данные были размещены в Telegram-чатах экстремистских организаций. Так как он недалеко проживал от меня, решил прийти и, как он пояснил, побеседовать о моих политических взглядах и как я отношусь к действующей власти".

"В данном контексте речь идет о том, чтобы, совершив убийство, стать самой яркой новостью. То есть стать заметным в этом бесконечном потоке информации. Кроме того, нельзя исключать и финансовую составляющую. Ведь известно, что люди иногда совершают убийства ради денег", - отметила психолог Инга Сечко.

Но и в этот раз эффекта не получилось. Сотрудники не дрогнули, они сплотились. А оппозиция показала свое истинное, кровавое лицо.

"Нас этим не запугать. Мы этого не боимся, к этому готовы. Плюс ко всему, чтобы все понимали, мы вооружены, ходим с оружием. Поэтому при каких-то ситуациях будем применять незамедлительно, защищать себя и свои семьи", - добавил сотрудник ГУБОПиК.-0-