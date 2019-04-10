Сотрудникам БЕЛТА вручены госнаграды

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил государственные награды сотрудникам Белорусского телеграфного агентства. Торжественная церемония вручения госнаград почти 200 представителям различных сфер проходит сегодня во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный редактор издательства БЕЛТА Галина Головатая и ведущий фотокорреспондент отдела по подготовке и выпуску фотоинформации редакции визуальной информации агентства Леонид Щеглов награждены медалью Франциска Скорины.

Редактору отдела переводов (на английский язык) центра внешних коммуникаций БЕЛТА Наталье Ковалевской вручена медаль "За трудовые заслуги".

"Сегодня роль журналистов и средств массовой информации чрезвычайно высока. Вы всегда на передовой событий, и от вашего профессионализма, объективности и беспристрастности подачи материала зависит восприятие мира гражданами страны", - отменил Сергей Румас на церемонии вручения госнаград.-0-