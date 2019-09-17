Сотрудникам БГУ выдают инновационные удостоверения

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете ввели многофункциональные интеллектуальные удостоверения для сотрудников. Первые документы уже вручены специалистам подразделений вуза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Новое удостоверение совмещает средство радиочастотной идентификации высокого уровня безопасности данных и международную платежную карту MasterCard с беспроводным интерфейсом. "Новая технология обеспечивает пропускную систему на территории университета и возможность обслуживаться в любом пункте Фундаментальной библиотеки. Кроме того, с помощью удостоверения можно производить различные расчеты в интернете, покупки с использованием мобильного телефона, бесконтактно оплачивать проезд в метро и т.д", - рассказали в пресс-службе.

Инновационное удостоверение по формату не отличается от обычной платежной карты. На его лицевой стороне содержатся данные сотрудника: фотография, номер удостоверения и банковской карты. В верхнем правом углу размещена символика БГУ и Министерства образования Беларуси, а в левом - логотип банка. В вузе рассчитывают, что внедрение многофункционального удостоверения позволит полностью сэкономить за счет отказа от выдачи стандартного документа отдельно от платежной пластиковой карты.

Интеллектуальные удостоверения - это совместная инновационная разработка центра информационных технологий БГУ и Белинвестбанка. Проект реализован при выполнении стратегии цифровой трансформации БГУ, принятой в 2018 году. За это время в Белгосуниверситете были внедрены автоматизированная система "Рейтинг профессорско-преподавательского состава БГУ", многофункциональный студенческий билет, совмещенный с банковской платежной картой, электронные зачетная книжка, журнал куратора, расписание занятий, индивидуальный план преподавателя, а также система корпоративной видеоконференцсвязи.

Как пояснил корреспонденту БЕЛТА начальник центра информационных технологий Виктор Кочин, проект по интеллектуальным идентификационным картам для сотрудников в БГУ начали реализовывать в 2015 году. Тогда было выдано 100 инновационных удостоверений. По итогам апробации специалисты переработали и расширили сервисную часть удостоверения. Теперь с его помощью можно получить доступ к различным услугам корпоративной сети БГУ. В новом документе также решили отказаться от приложения электронной цифровой подписи на контактном микрочипе, ее использование оказалось нецелесообразным. Также проработан вопрос автоматизации массовой выдачи нового удостоверения всем сотрудникам БГУ.-0-