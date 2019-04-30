Сотрудники банка ВТБ (Беларусь) посетили среднюю школу в агрогородке Калачи

29 апреля руководство и сотрудники банка ВТБ (Беларусь) посетили ГУО "Калачевский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Логойского района". Администрации школы были переданы канцелярские принадлежности, художественная литература и учебные пособия. Средства на укрепление материальной базы школы были собраны сотрудниками банка.

"Банк ВТБ (Беларусь) уделяет значительное внимание реализации благотворительных программ, направленных на поддержку учреждений детского здравоохранения в рамках проекта "Мир без слез", а также специализированным учреждениям образования и коррекционным центрам. Приятно отметить, что и коллектив банка также никогда не остается равнодушным и принимает активное участие в сборе средств для детских домов, социальных приютов, школ и больниц. Сегодня практически во всех в областях республики находятся подшефные учреждения, которым оказывается помощь силами наших сотрудников", – отметил Сергей Дорошевич, заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь).

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