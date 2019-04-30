Сотрудники банка ВТБ (Беларусь) посетили среднюю школу в агрогородке Калачи

29 апреля руководство и сотрудники банка ВТБ (Беларусь) посетили ГУО "Калачевский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Логойского района". Администрации школы были переданы канцелярские принадлежности, художественная литература и учебные пособия. Средства на укрепление материальной базы школы были собраны сотрудниками банка.
"Банк ВТБ (Беларусь) уделяет значительное внимание реализации благотворительных программ, направленных на поддержку учреждений детского здравоохранения в рамках проекта "Мир без слез", а также специализированным учреждениям образования и коррекционным центрам. Приятно отметить, что и коллектив банка также никогда не остается равнодушным и принимает активное участие в сборе средств для детских домов, социальных приютов, школ и больниц. Сегодня практически во всех в областях республики находятся подшефные учреждения, которым оказывается помощь силами наших сотрудников", – отметил Сергей Дорошевич, заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь).
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.357 BYN
|2.352 BYN
|2.358 BYN
|USD
|2.1057 BYN
|2.1 BYN
|2.106 BYN
|RUB
|3.2645 BYN
|3.255 BYN
|3.26 BYN