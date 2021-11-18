Сотрудники "Белоруснефти" передали беженцам на границе наборы с продуктами и средствами гигиены

18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Наборы с продуктами и средствами гигиены передали для беженцев на границе сотрудники "Белоруснефти", сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании.

На предприятии уточняли информацию о потребностях беженцев. Ведь если при отправке первой машины нужна была одежда, то сейчас актуальны продукты, средства гигиены. В многочисленных коробках, пакетах и ящиках - детское питание, консервы, соки, молочные продукты, хлебобулочные изделия, печенье, сладости, чему особенно радуются детки. Консервы рыбные и из говядины (свинину мусульмане не едят). Делали ставку на нескоропортящиеся продукты.

"Все, что привезли, нужное", - рассказала председатель Железнодорожной районной организации Белорусского общества Красного Креста Анжелика Жукова. Она отметила, что сейчас готовится третья партия помощи для беженцев. Машина отправится на следующей неделе. Повезут гигиенические средства для женщин, подгузники для детей, влажные салфетки, туалетную бумагу, бумажные полотенца.

Сегодня гуманитарную помощь беженцам доставили предприятия "Электроаппаратура", "Спецкоммунтранс", колледж народных художественных промыслов. Гомельчане посильно помогают и в частном порядке.

Анжелика Жукова поблагодарила за оперативность и поддержку всех отозвавшихся на призыв: "Белорусы не остаются в стороне, они сочувствуют, включаются. Их трогает то, что происходит на границе. Выражаем огромную благодарность за милосердие и гуманизм. Чувствуется, что все вместе, все включились. Люди и коллективы предприятий мобилизованы".

Сбор продолжается.-0-