25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники БГУ стали лауреатами Макариевской премии по естественным наукам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Премия памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в области естественных наук присуждена заведующим кафедрой физической географии мира и образовательных технологий факультета географии и геоинформатики Екатерине Матюшевской и кафедрой биофизики физического факультета Григорию Мартиновичу, - рассказали в пресс- службе. - Сотрудники БГУ отмечены в номинации "Научные исследования в области естественных и точных наук, имеющие высокое общественное и гражданское значение". Екатерина Матюшевская удостоена премии за монографию "Факторы изменчивости радиального прироста деревьев", а Григорий Мартинович - за цикл научных трудов "Механизмы противоопухолевого действия редокс-активных фенолов".

Победители определялись в трех номинациях: "Методы естественных и точных наук в изучении истории церкви, христианских древностей и культурного наследия России и славянских стран, инновационные технологии, обеспечивающие высокое качество сохранения наследия", "Научные исследования в области естественных и точных наук, имеющие высокое общественное и гражданское значение", "Научные исследования в области рационального природопользования, экологии и охраны окружающей среды".

Проведение торжественной церемонии награждения лауреатов запланировано на февраль 2021 года.

Макариевская премия - российская академическая премия имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) (1816-1882). Это главная премия в области российской истории и истории Русской православной церкви. Учреждена в 1867 году по его завещанию и вручалась до 1918 года. Возрождена в 1995 году по инициативе Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Алексия II и присуждается по гуманитарным, а с 2018 года - по естественным наукам. Учредители - Русская православная церковь, Правительство Москвы и Российская академия наук.-0-