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27 октября 2020, 15:49

Сотрудники "Гомельстекло" о призывах к забастовкам: дети должны учиться, рабочие - работать

Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дети должны учиться, рабочие - работать. Такое мнение о призывах к забастовкам в отдельных социальных сетях, Telegram-каналах высказала сегодня журналистам мастер смены участка порезки и упаковки стекла ОАО "Гомельстекло" Татьяна Титова, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас такое производство, если мы остановимся, то уже не запустимся. Остановиться - значит закрыть полностью предприятие. И люди это понимают", - сказала Татьяна Титова. Мастер обратила внимание, что предприятие дает основную работу жителям микрорайона Костюковка. "На заводе стабильно выплачивают заработок, и он довольно-таки неплохой. Каждый на своем участке вносит лепту в производственный процесс. И нету такого, чтобы кто-то не выходил, об этом не может быть и речи. Дети должны учиться, рабочие должны работать. Это жизнь", - отметила она. По словам мастера, работа дает людям уверенность в завтрашнем дне, а труд каждого - это благополучие, благосостояние и отдельной семьи, и всего микрорайона.

Поддерживает коллегу сборщик стеклоизделий Константин Зубронов. Его стаж на "Гомельстекло" 20 лет. "За эти годы многое поменялось. Расширяется производство, появляется новое оборудование. У нас всегда стремятся к лучшему качеству, совершенствуется и поддерживается техника безопасности", - рассказал он. Говоря о призывах к забастовкам, Константин отметил, что на такие вбросы из социальных сетей, Telegram-каналов внимание не обращает.

Восемь лет трудится на предприятии оператор вакуумно-напылительных процессов Никита Кравцов. На завод пришел молодым специалистом. "Гомельстекло" всегда поддерживает молодежь - и материально, и советами опытных профессионалов. Сегодня зарплата у нас хорошая, не ниже средней по стране. Коллектив дружный, профессиональный. Призывов к забастовкам нет. Главное - это работа", - сказал он.

По словам работников, на предприятии трудится много династий, а потому развивать завод для них - это не только профессиональный долг, но и дело чести.-0-

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Несмотря на ситуацию, связанную с пандемией, предприятие не останавливало производство и смогло сформировать запас продукции, которую предложили в том числе и иностранным партнерам, как только они сняли ограничения по карантинным мероприятиям.

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