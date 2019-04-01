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Сотрудники милиции будут принимать заявления граждан вне зависимости от места происшествия

Общество 01.04.2019 | 16:31
Фото из архива
Фото из архива

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменен порядок приема, регистрации и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях. Такая информация размещена на сайте Национального правового портала, сообщает БЕЛТА.

Постановлением Министерства внутренних дел №5 от 8 января 2019 года утверждена инструкция о порядке приема, регистрации и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях. "Установлено, что обязательному приему в ОВД подлежат заявления, сообщения о преступлении, административном правонарушении, информация о происшествии вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо происшествия", - отмечается в сообщении.

Согласно документу, заявления и сообщения о преступлениях круглосуточно принимаются в оперативно-дежурных службах ОВД и по телефону специальной линии 102. Гражданин имеет право на получение талона о регистрации принятого заявления или сообщения в оперативно-дежурной службе ОВД.

Сотрудник обязан доложить о принятом сообщении в течение суток начальнику ОВД и передать в оперативно-дежурную службу для проставления и заполнения оттиска регистрационного штампа. Также установлено, что каждый сотрудник милиции, за исключением лиц из числа гражданского персонала, при обращении к нему с заявлением или сообщением о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, либо в случае непосредственного выявления таковых обязан сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел. Сотрудник обязан это сделать вне зависимости от занимаемой должности, местанахождения и времени.

Постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования.-0-

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Теги
законодательство, МВД, милиция
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