19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Министерства образования организовали флешмоб в поддержку учителей. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.

"В последнее время в интернете, мессенджерах и социальных сетях появились факты втягивания детей в политические игры взрослых, а также случаи травли учителей. Школа не должна быть объектом политических споров и разногласий", - говорится в сообщении.

Педагоги - вне политики. "Наше призвание - учить, а не строить интриги. Дети должны учиться, - отметили в ведомстве. - Призываем поддержать педагогическое сообщество страны, чтобы 1 сентября наши дети сели за парты в мирной и спокойной стране".-0-