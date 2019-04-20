Сотрудники Минобразования на субботнике готовили общежития Студдеревни к II Европейским играм

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко и сотрудники аппарата Министерства образования во время республиканского субботника приняли участие в подготовке общежитий Студенческой деревни к II Европейским играм. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Минобразования.

"Аппарат Министерства образования в этот день принял участие в благоустройстве Студенческой деревни, подготовке общежитий к проведению II Европейских игр и перечислил около Br2 тыс. в Минский горисполком в порядке, установленном Министерством финансов", - отметили в пресс-центре.

Республиканский субботник приурочен к Году малой родины и 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. По сложившейся традиции белорусы принимают участие в наведении порядка на рабочих местах, благоустройстве и приведении в надлежащее состояние населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

В пресс-центре напомнили, что заработанные на субботнике деньги будут направлены на капитальный ремонт и модернизацию памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в Минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения).

Оставшиеся в распоряжении Минского горисполкома средства будут направлены на подготовку детских загородных оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы.-0-

Фото Министерства образования