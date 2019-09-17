Сотрудники МВД борются за автомобиль на республиканском смотре-конкурсе профмастерства

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Департамента охраны МВД соревнуются на XVI Республиканском смотре-конкурсе профессионального мастерства, который стартовал сегодня на базе Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД в деревне Горани Минского района. Главный приз - новый служебный автомобиль, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

На церемонии открытия заместитель министра - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко отметил, что конкурс не раз подтверждал свою эффективность в повышении качества исполнения должностных обязанностей, выработке устойчивых навыков их исполнения в экстремальных условиях. "Отрадно, что достижения и передовой опыт подготовки кадров интересен коллегам из охранных ведомств России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, которые присутствуют на первенстве в качестве наблюдателей, ведь все мы объединены одной целью - в любое время суток обеспечивать безопасность наших граждан, мир и спокойствие в домах и на улицах наших городов. Желаю всем участникам в эти соревновательные дни продемонстрировать свои лучшие навыки, обменяться накопленными знаниями и опытом", - сказал он.

Отличительной особенностью нынешнего смотра-конкурса стало участие в эстафете воспитанников Специализированного лицея МВД. Впервые сборные 10-х и 11-х классов смогли испытать себя на беговой дорожке и показать точность стрельбы из пневматической винтовки. Продолжился соревновательный день выступлением профессионалов. На старт 200-метровой дистанции полосы препятствий вышли милиционеры-кинологи со служебными собаками.

Впереди еще три соревновательных дня, в течение которых участники продемонстрируют умения по направлениям служебной деятельности, физическую и медицинскую подготовку. Дополнительно кинологи сдадут экзамены по общему и специальному курсам дрессировки собак, а милиционеры-водители покажут навыки скоростного маневрирования автомобиля.

Итоги конкурса подведут 20 сентября.-0-