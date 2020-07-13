Сотрудники МВД подверглись травле в интернете после событий в Гродно - Казакевич

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МВД подверглись травле в интернете после событий в Гродно. Об этом сегодня во время онлайн-конференции "Telegram-угрозы: кто за ними стоит и кому выгодна дестабилизация в обществе" на YouTube-канале МВД рассказал первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, сообщает БЕЛТА.

В эфире продемонстрировали скриншоты сообщений, которые посылались, например, жене сотрудника МВД. Геннадий Казакевич подчеркнул, что подобные действия направлены на то, чтобы расшатать и дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел в Гродно. Тогда МВД информировало, что 29 мая в Гродно на Советской площади "были задержаны лица, в том числе ранее судимые и неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД для воспрепятствования их законной деятельности". Среди задержанных был гомельский блогер Сергей Тихановский.

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В чате Telegram активно призывали к силовому воздействию на правоохранителей - Казакевич Первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич отметил, что "в чате осуществлялись активные призывы к силовому воздействию" на правоохранителей, обсуждались конкретные способы.