Сотрудники Следственного комитета возложили цветы в мемориальном комплексе "Дальва"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Следственного комитета Беларуси во главе с председателем Иваном Носкевичем приняли участие в церемонии возложения цветов и венков во время республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе организации.

Следователи почтили память погибших у скульптуры "Мать и дитя" в мемориальном комплексе "Дальва" на месте сожженной одноименной деревни в Логойском районе Минской области.

После возложения цветов сотрудники почтили память жителей сожженной деревни минутой молчания и посетили музей мемориального комплекса.

"Любая война по своей сути жестока и бесчеловечна. Примерами в Великой Отечественной войне является множество сожженных немецкими захватчиками белорусских деревень. И Дальва - одна из них. Нынешнее поколение обязано сохранить подвиг белорусского народа и память о нем передать молодежи", - подчеркнул Иван Носкевич.

Накануне Дня Победы подобные акции проходят в управлениях Следственного комитета по всей стране. Так, в Гомельском регионе руководство областного аппарата Следственного комитета посетило мемориальный комплекс "Красный Берег" на месте концлагеря, а минские следователи почтили память освободителей столицы у стелы "Минск - город-герой". Начальник УСК по Витебской области Павел Игнатов с сотрудниками управления возложили венок и цветы к братской могиле, расположенной на берегу озера Лосвидо, а начальник управления Следственного комитета по Могилевской области Владимир Шалухин возложил цветы у мемориального комплекса "Лагерь смерти". В Бресте традиционно руководство областного управления посетило мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".-0-

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