Сотрудники службы Красного Креста "Дапамога" ежегодно помогают примерно 1,5 тыс. подопечным

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно сотрудники службы Красного Креста "Дапамога" оказывают медицинскую и социальную помощь, индивидуальный уход на дому примерно 1,5 тыс. подопечным, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"Сотрудники медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога" ежегодно оказывают медицинскую и социальную помощь, индивидуальный уход на дому около 1,5 тыс. подопечным, среди которых люди с серьезными хроническими заболеваниями. Все они нуждаются в заботе, которую всегда получают от медицинских сестер, в том числе в сложный эпидемиологический период", - рассказали в организации.

Работа медико-социальной службы Красного Креста не прекращалась даже в активные периоды распространения коронавирусной инфекции. Чтобы снизить риск заражения для уязвимых категорий людей и застраховать от него медицинских сестер, сотрудников обеспечили масками, перчатками и антисептикам, а также пульсоксиметрами и бесконтактными термометрами для ежедневной диагностики и контроля состояния подопечных.

Медсестры Красного Креста - квалифицированные специалисты с медицинским образованием. Они владеют современными технологиями ухода за тяжелобольными и регулярно повышают свой профессиональный уровень, обучаясь современным методикам. Всего в медико-социальной службе работают 180 медицинских сестер и 46 младших сестер милосердия.-0-