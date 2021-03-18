Сотрудники внутренних войск в 2020 году обезвредили около 25 тыс. взрывоопасных предметов

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками внутренних войск в 2020 году обезврежено около 25 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом рассказал журналистам заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году было обезврежено порядка 25 тыс. взрывоопасных предметов. Наши пиротехнические группы более 5 тыс. раз выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов. Из них 178 сообщений было о том, что объекты заминированы, и около 300 раз мы выезжали по сигналу "Обнаружен подозрительный предмет", - сказал Николай Карпенков.

По его словам, в республике работают 7 саперно-пиротехнических групп, которые находятся на круглосуточном дежурстве. "Это профессиональные военнослужащие, которые обучены обезвреживанию взрывоопасных предметов. Они стараются свою работу сделать максимально безопасно для граждан. В белорусской земле лежит еще много различных боеприпасов военных времен, так что работать приходится постоянно. К счастью, граждане стараются руками их не трогать, а сразу вызывают нас", - подчеркнул замминистра.

"Кроме того, постоянно поступают ложные сообщения о том, что объект заминирован. Каждый день порядка 7-10 сообщений. Я уверен, что виновные за ложные сообщения рано или поздно ответят по закону. За это предусмотрена достаточно серьезная уголовная ответственность", - добавил Николай Карпенков.

18 марта исполняется 103 года со Дня образования внутренних войск МВД Беларуси.-0-