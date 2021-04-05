Сотрудница университета МЧС выиграла золото на экстремальных беговых стартах Bison Trail

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницей экстремальных беговых стартов Bison Trail (Open Group) стала методист Университета гражданской защиты МЧС Анастасия Соколова. Она завоевала золотую медаль в женском забеге по пересеченной местности на дистанции 5 км, показав лучшее время 45 мин. 46,5 сек. Соревнования прошли на территории Республиканского горнолыжного центра "Силичи". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Участникам было предложено на выбор преодолеть дистанцию 5 км, 10 км и 20 км. Трейл - это забег по пересеченной местности с преодолением природных препятствий: поваленные деревья, ручьи, камни, грязь и даже снег. Особенностью забега стала сильно пересеченная трасса со множеством подъемов и спусков. Сложность прохождения дистанции усилила раскисшая почва и еще не до конца растаявший снег.

Анастасия Соколова - методист отдела мониторинга и аттестации университета МЧС, неоднократная победительница экстремальных забегов и соревнований и участница беговых полумарафонов.-0-