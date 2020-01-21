Социологи и Минэнерго изучили поддержку АЭС в Беларуси

В Беларуси провели очередной мониторинг, чтобы выяснить, как население воспринимает развитие атомной энергетики и строительство АЭС. Опрос проходил в 2019 году, и теперь НАН и Министерство энергетики готовы поделиться итогами. Такое исследование в Беларуси проводили более десятка раз, поэтому результаты мониторинга есть с чем сравнить. Как изменилось отношение белорусов к АЭС, в каких регионах развитие ядерной энергетики поддерживают больше и какие сюрпризы были в ответах, в интервью БЕЛТА рассказали научный сотрудник отдела социальной теории и методологии Института социологии НАН Беларуси Елена Мартищенкова и заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия Дулинец.

- Напомните историю мониторинга общественного мнения по вопросам развития ядерной энергетики и восприятия населением строительства АЭС - почему его стали проводить?

- Лилия Дулинец: Соцопросы населения, о которых вы говорите, проводятся регулярно с 2005 года. Занимается этим Институт социологии Национальной академии наук Беларуси по заказу Министерства энергетики, чтобы изучить общественное мнение и тенденции его изменения по вопросам развития энергетической отрасли, в том числе ядерной энергетики.

Социологический мониторинг общественного мнения позволяет получить ответы на вопросы - что больше всего интересует людей, какие у них есть опасения, связанные с ядерной энергетикой, какой информации им, возможно, недостаточно. Опрос помогает узнать, кому население больше доверяет в вопросах информирования по атомной тематике и какими каналами поступления информации чаще пользуется.

Проведение социологических опросов является общепризнанной мировой практикой, поскольку при реализации государством ядерного энергетического проекта, т.е. при строительстве и эксплуатации АЭС, важно заручиться общественной поддержкой и доверием общества.

- Кто участвовал в опросе и какие изменения в его результатах?

- Елена Мартищенкова: Исследование проходило с 20 апреля по 29 мая 2019 года, опрашивалось взрослое население Беларуси по национальной репрезентативной выборке. Всего в нем приняли участие 2 тыс. респондентов, в том числе 300 - в Островецком районе. Также проводился опрос экспертов из числа руководителей и ведущих специалистов энергетической отрасли, профильных ученых и преподавателей вузов страны и др. Это еще 200 респондентов.

Результаты исследования показали, что существенных изменений в распределении ответов на вопрос о необходимости развития ядерной энергетики в Беларуси не произошло.

Так, количество сторонников ядерной энергетики по сравнению с прошлым опросом уменьшилось на 3,1%, а количество противников снизилось на 0,6%. В то же время на 4,3% увеличилось количество респондентов, затруднившихся ответить на данный вопрос. Впрочем, можно говорить, что оценки не изменились, так как эти колебания укладываются в диапазон ошибки выборки.

Однако в целом можно по-прежнему утверждать, что с 2013 года отношение населения к ядерной энергетике остается на одном уровне - треть населения все еще не определилась в своей позиции по данному вопросу, а количество сторонников по-прежнему более чем в два раза превышает количество противников ядерной энергетики.

- Главный итог этого соцопроса для Минэнерго?

- Л.Д.: Проведенное в 2019 году исследование подтвердило общие тенденции позитивного восприятия населением страны работы энергетической отрасли, а также положительного отношения большинства опрошенных к развитию атомной энергетики и строительству Белорусской АЭС. Исследование еще раз продемонстрировало, что энергетическая отрасль сохраняет высокий авторитет и репутацию в глазах населения. Так, большинство населения (67,8%) положительно оценили работу энергетической отрасли, экспертные оценки еще выше - 84,1%. Позитивные оценки работы энергетиков основаны на отсутствии серьезных претензий и нареканий населения к энерго- и теплоснабжению.

Данный результат соцопроса, подтвердивший высокий авторитет энергетической отрасли среди населения, для нас является наиболее ценным.

Что касается ядерной энергетики, хочу отметить следующее. Нас вдохновило, что порядка половины опрошенных считают, что введение в эксплуатацию Белорусской АЭС улучшит экологическую ситуацию в стране. Это очень важно, потому что нами проводится большая информационная и разъяснительная работа, чтобы рассказать общественности об экологических преимуществах использования ядерного топлива для производства электроэнергии по сравнению с другими видами топливных ресурсов. Сегодня, когда вопросами глобального потепления обеспокоено все прогрессивное человечество, использование электроэнергии, выработанной на атомных электростанциях, рассматривается в качестве одного из ключевых в решении проблемы изменения климата планеты.

Кроме того, порадовало, что население совершенно справедливо видит плюсы ядерной энергетики также в снижении импорта энергоресурсов, укреплении энергобезопасности страны, создании новых рабочих мест.

Несмотря на то, что основным источником информации о БелАЭС и ядерной энергетике остается телевидение и радио (их рейтинг 53,6%, рейтинг печатных СМИ менее 20%), вполне ожидаемо в крупных городах выросло влияние интернета. В 2019 году его отметили более 35% опрошенных среди населения и 67,3% экспертов. Информация о ходе сооружения Белорусской АЭС в последних новостях из мира ядерной энергетики размещается не только на официальных сайтах БелАЭС и Минэнерго, но также в социальных сетях, и это присутствие мы будет наращивать.

Если говорить об уровне доверия населения различным источникам информации, то по-прежнему больше всего доверяют ученым, на втором месте - специалисты МАГАТЭ и других международных организаций.

- Что можно сказать о том, как отличается поддержка АЭС в зависимости от региона?

- Е.М.: В 2019 году наиболее заметные изменения в распределении респондентов по группам сторонников, противников ядерной энергетики и неопределившихся в своей позиции произошли в Могилевской области. Там наблюдается ежегодное снижение количества поддерживающих развитие ядерной энергетики в Беларуси и некоторый рост тех, кто выступает против. В этом регионе больше всего респондентов, которые не могут определиться в своей позиции по данному вопросу, их количество за последние годы также увеличилось - с 28,8% в 2016-м до 35,8% в 2019 году.

Число положительно настроенных граждан незначительно снизилось также в Минске, в Брестской и Витебской областях.

В некоторых регионах количество положительно настроенных граждан несколько увеличилось - в Гомельской области (+1,2%), в Гродненской области в целом (+11,3%), в том числе в Островецком районе (+2,5%), а также в Минской области (+1,8%).

Что касается региональных различий в ответах на вопрос об отношении к строительству Белорусской АЭС, то как наиболее положительно настроенный в этом вопросе регион можно выделить Гродненскую область (78,4%), в том числе Островецкий район (69,4%), Брестскую (63,1%) и Минскую (64,1%) области. Меньшей поддержкой строительство АЭС пользуется в Могилевской области (41,5%) и городе Минске (53,1%). В плане отрицательного отношения к строительству можно выделить Могилевскую (здесь наибольший показатель - 37,5%) и Витебскую (33,1%) области.

- Какие категории населения сегодня в большей степени поддерживают развитие ядерной энергетики?

- Е.М.: Мнения опрошенных экспертов о необходимости развития ядерной энергетики в Беларуси не сильно отличаются от общественного мнения по данному вопросу. Более половины опрошенных экспертов выступают за развитие ядерной энергетики, 1/4 против и 22,3% затруднились с ответом на вопрос.

Сохраняется существенное различие числа сторонников АЭС между мужчинами - 51,9% и женщинами - 45,6%, среди горожан и сельских жителей - 47,2% и 52%. Причем сельчане и горожане поменялись местами - до 2018 года большей поддержкой ядерная энергетика пользовалась у горожан.

В оценках молодежи, среднего и старшего поколения (50 лет и старше) различия не существенны - 46,1%, 48,6% и 49,8% соответственно.

- Как используются результаты социологического мониторинга по изучению общественного мнения?

- Л.Д.: На основе анализа ежегодного соцопроса мы со стратегическим партнером по реализации проекта строительства АЭС - госкорпорацией "Росатом" - формируем ежегодные планы по информационной поддержке этого проекта.

Отчет Института социологии НАН по проведению соцопроса содержит предложения, которые будут способствовать повышению осведомленности населения в вопросах ядерной энергетики и укрепления доверия в обществе к реализации проекта строительства Белорусской АЭС. Так, например, нам рекомендовано провести кампанию по презентации информационных центров в Минске и Островце, поскольку, как показал соцопрос, инфоцентр в Островце знают только 16,9% опрошенных, а в Минске и того меньше - 10,5%.

Во время исследования выяснилось, что одной из главных причин неприятия частью населения строительства БелАЭС по-прежнему остается страх перед возникновением новой техногенной катастрофы, аналогичной произошедшей на Чернобыльской АЭС. Поэтому необходимо дальше работать для повышения уровня грамотности населения по вопросам безопасного использования ядерной энергии. Причем начинать нужно со школьного возраста. Возможно, стоит рассмотреть вопрос введения курса лекций в учебных заведениях по использованию энергии атома как в энергетике, так и в других отраслях.

К минусам ядерной энергетики и население, и эксперты также относят проблему утилизации радиоактивных отходов. Значит, нужно больше информировать о проектных решениях по обращению с РАО, реализованных на Белорусской АЭС, и передовой мировой практике, на которой эти решения основаны.

- Что было неожиданным для вас по итогам социологического мониторинга общественного мнения?

- Л.Д.: Оказалось, что для всего населения, независимо от пола, возраста или принадлежности к какой-либо социальной категории, в том числе и для опрошенных экспертов, приоритетными являются вопросы соблюдения технических требований безопасности и государственного надзора в ходе строительства АЭС.

Возможно, при информировании населения мы не уделяем этим вопросам достаточного внимания, полагая, что они относятся к достаточно сложной и специфической области, требующей определенных знаний. Однако поскольку эти вопросы интересуют общественность, РУП "Белорусская АЭС" совместно с управляющей компанией ГПО "Белэнерго" и другими заинтересованными будет аргументированно и в максимально полном объеме информировать общественность о соблюдении всех требований в процессе строительства для безусловного обеспечения безопасности АЭС.

- Как можно объяснить причины, по которым определенный процент населения не поддерживает развитие ядерной энергетики и строительство БелАЭС?

- Е.М.: Во время исследования выявлены некоторые взаимозависимости между мнением опрошенных среди разных групп - "сторонники", "противники" и "затруднившиеся" - и их оценками по другим вопросам исследования. Сравнительный анализ оценок трех групп показал, что респонденты из группы "сторонников" имеют сформированные позиции и по другим вопросам, в то время как "противники" в большинстве случаев не поддерживают ни ядерную энергетику, ни строительство БелАЭС, не имея на то серьезных оснований - особенно это заметно по уровню их осведомленности по данному вопросу.

Так, исследование показало, что почти половина "противников" (44,6%) темой ядерной энергетики и строительства БелАЭС не интересуются вообще и половина (50,8%) - только иногда обращают внимание на статьи по ней. Получается парадокс - люди осуждают то, чем не интересуются. Практически такие же высокие проценты по этим позициям и в группе "затруднившихся". Но в данном случае это хоть как-то объясняет их неопределенную позицию: в ответах на вопросы анкеты прослеживается более честная позиция - практически не интересуются темой, поэтому и затрудняются с ответами.

- Что нового будет в мониторинге 2020 года?

- Л.Д.: Проведение мониторинга постоянно совершенствуется. В зависимости от этапа реализации проекта строительства АЭС формируются вопросы мониторинга.

Что касается событий этого года, то Белорусская АЭС, которая является эксплуатирующей организацией, совместно с ГПО "Белэнерго", Госатомнадзором и другими заинтересованными организациями будут постоянно информировать о выполнении ключевых событий на площадке строительства БелАЭС, в том числе о завозе ядерного топлива, физическом и энергетическом пусках реакторной установки и других событиях.

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