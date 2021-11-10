Социологи подтвердили улучшение мнения граждан о врачах и системе здравоохранения

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношение людей к врачам уже после первой волны COVID-19 улучшилось, также был разрушен еще один стереотип - о забюрократизованности системы здравоохранения. О таких данных исследования сообщила декан медико-психологического факультета Гродненского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Светлана Бойко во время очередного заседания спецпроекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА на тему "Социальное развитие регионов в зеркале социологии".

Социологи подтверждают: вопросы социально-экономического плана, связанные с материальным благополучием, как правило, возглавляют общественную повестку. Но пандемия коронавируса нового типа, конечно, повлияла на общественное мнение и возможность его измерения.

"Пришлось разрабатывать и внедрять определенные новшества в части изучения общественного мнения, - сказала Светлана Бойко. - Сегодня социология медицины интенсивно развивается".

Сотрудники Гродненского государственного медуниверситета еще до пандемии разработали инструментарий для изучения социальных установок. "Было 5 объектов: врач, медицинская сестра, лекарственные препараты, здоровье, болезнь. И, безусловно, вся система здравоохранения. Было выделено 8 основных стереотипов, которые имели отношение к системе здравоохранения. К сожалению, они все были негативными. С приходом пандемии COVID-19 нам было интересно, что произошло с мнением населения", - рассказала предысторию исследования Светлана Бойко.

Между первой и второй волнами COVID-19 в Гродненской области снова был проведен замер общественного мнения по этой теме - с тем, чтобы оценить, как повлияла пандемия на социальные установки населения в отношении системы здравоохранения.

"В период первой волны врачи проявили профессионализм и, можно сказать, жертвенность. Это привело к героизации образа медицинского работника. И мы ожидали, что улучшится отношение людей к системе здравоохранения в целом. На самом деле несколько стереотипов существенно изменились. Улучшилось отношение людей непосредственно к врачам. Они стали восприниматься как более милосердные, жертвенные, более внимательные к пациентам. А система здравоохранения - как менее бюрократизированная и более открытая для пациентов", - заключила Светлана Бойко.-0-

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