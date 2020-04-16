Социсследование "Молодежный бренд-2020" проведут в онлайн-формате

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная лаборатория социологических исследований Белорусского комитета молодежных организаций и ООО "БелБрендАудит" проведут в апреле и мае в онлайн-формате социологическое исследование "Молодежный бренд - 2020", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель БКМО Павел Алексо.

"Совместно с БелБрендАудит и при поддержке БРСМ 16 апреля БКМО начнет социологическое исследование "Молодежный бренд - 2020". Наша молодежная лаборатория имеет опыт проведения социологических исследований и анкетирования в интернете, в том числе через социальные сети, поэтому онлайн-формат исследования уже апробирован. Для его проведения планируем задействовать 1,2 тыс. респондентов по всей стране. Они заполнят электронные анкеты и ответят на ряд вопросов, касающихся изучения предпочтений молодежи в выборе товаров и услуг повседневного использования", - рассказал Павел Алексо.

Социологическое исследование "Молодежный бренд - 2020" планируют провести с 16 апреля по 30 мая, а его результаты опубликуют в июле. "Исследование будет включать около 80 вопросов по различным темам: "Популярные белорусские бренды", "Продовольственные товары", "Непродовольственные товары", "Досуг", "Банковские услуги". Это позволит определить уровень знаний молодежи об отечественных и иностранных производителях основных групп товаров, изучить предпочтения при выборе товаров и отношение к банковским услугам. Данные, полученные во время исследования, покажут аналитику в преломлении на половозрастную разбивку, семейное, материально положение анкетируемых, уровень образования, наличие работы и локацию проживания", - отметил председатель БКМО.

Молодежная лаборатория социологических исследований создана в 2015 году как аналитический центр молодых профессиональных социологов, политологов, юристов, специалистов в сфере молодежной политики. За эти годы создана разветвленная опросная сеть. В тесном взаимодействии с Центром социологических и политических исследований БГУ и Институтом социологии НАН лаборатория БКМО занимается исследованиями молодежной проблематики - трудоустройства, досуга, здорового образа жизни и гражданской активности. Результаты исследования "Трудоустройство молодежи. Проблемы и перспективы" применялись при разработке механизма деятельности центров занятости в Беларуси.-0-