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20 октября 2021, 09:18

Соцпакет рабочего никогда не бывает пустым: замгендиректора ММЗ о плюсах работы на госпредприятии

Извечная дилемма: сотрудники госпредприятий мечтают попасть на работу в коммерческие структуры, а частники наоборот - испытывают чувство профессиональной зависти к тем, кто находится под дополнительной защитой государства. О социальных гарантиях и проектах, о том, почему выгодно работать на крупном государственном предприятии, как учесть мнения и пожелания пятитысячного коллектива и о роли профсоюза рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологии, социальному развитию и работе с персоналом Минского моторного завода Андрей Новик.

- Почти два года коронавирусная инфекция во многом корректирует повседневную жизнь. Теперь с большей ответственностью необходимо концентрировать внимание на наличии средств индивидуальной защиты, принимать повышенные санитарные меры, чтобы избежать заражения. Андрей Геннадьевич, какие меры по предупреждению инфицирования работников от COVID-19 приняты на ММЗ?

- С гордостью могу сказать, что среди промышленных гигантов мы одни из первых, кто в самом начале стремительного распространения инфекции начал оперативно принимать действенные меры. Моментально были закуплены профессиональные распылители и специальное дезсредство для обработки помещений и территории завода. Создана команда добровольцев, которые и по сей день дважды в неделю проводят полную обработку предприятия, а в случае очага болезни в узком сегменте выполняют молниеносную дезинфекцию в конкретном подразделении. Закупка антисептиков и средств индивидуальной защиты для всех без исключения работников - система, ставшая обязательной на заводе. Возможно, именно своевременно принятые меры позволили нам избежать всплесков заболеваемости, держать ситуацию под контролем и не останавливать производство.

На ММЗ есть своя медико-санитарная часть. Наши специалисты моментально перестроились в режим работы "пандемия". Также одними из первых в Минске мы оборудовали пункт вакцинации, обеспечили бесперебойную доставку вакцин и их хранение, отладили алгоритмы работы наших медиков. Без очереди и в любое время работники могут привиться не только сами, но и привести на вакцинацию членов семей.

- Нередки случаи, когда переболевшим коронавирусной инфекцией требуется дополнительное время на восстановление после болезни. Минский моторный завод принимает участие в реабилитации работников?

- Да, безусловно. Ровно год назад, когда вакцины еще не были доступны, а вирус существенно вредил здоровью, мы сориентировались и застраховали за счет прибыли предприятия всех работников от несчастных случаев, течения болезни и последствий коронавирусной инфекции. Насколько мне известно, получились самые выгодные условия из возможных предложений страховых услуг. Наши работники вне зависимости от количества дней больничного при подтвержденном диагнозе ковида получают выплату от Br1 тыс. до Br1250. За неполный год выплаты по разным обращениям получили более 1,2 тыс. человек на общую сумму более Br930 тыс. Эта мера стала хорошим подспорьем людям в реабилитации после болезни.

Не остался в стороне и профсоюзный комитет предприятия: переболевшим инфекцией оказывается материальная помощь. В санаториях УП "Белпрофсоюзкурорт" внедрены специальные программы оздоровления. Членам профсоюза и их детям предусмотрена 25%-ная скидка от стоимости путевки. Фонд помощи профсоюзной организации ММЗ частично компенсировал путевки выходного дня в санатории страны. Дважды в неделю любой желающий после работы может посетить бассейн - дорожки оплачены профкомом.

Санаторно-курортная комиссия по оздоровлению на ММЗ постоянно оформляет работникам бесплатные или с частичной оплатой путевки в санатории Беларуси. С начала года реализовано более 70 путевок для взрослых и столько же для детей сотрудников предприятия, а по программе оздоровления "Мать и дитя" бесплатно отдохнули в санаториях 25 семей наших работников.

- Какими темпами проходит вакцинация на ММЗ? Много ли работников привилось? Как убеждаете, стимулируете людей?

- К сожалению, фейковые и весьма противоречивые информационные вбросы на тему коронавирусной инфекции, принципов вакцинации, а также маркетинговые войны предприятий-изготовителей вакцин, в которых они пытаются околонаучными теориями потопить конкурентов, не делают нам всем добра. У людей масса вопросов, приходится проводить и коллективные, и индивидуальные беседы. Часто нужно развенчивать мифы, снижать у людей излишнюю эмоциональность и восприимчивость к информации, объяснять, привлекать специалистов-медиков для тематического просвещения. Почти ни у кого не возникает вопросов по прививкам от столбняка, кори, гепатита или коклюша - мы делаем их с рождения, исключая даже малейшую вероятность заболевания. В условиях биологической агрессии нового вируса всю работу по формированию ответственного общественного сознания приходится выполнять с нуля. Я думаю, у нас неплохо получается.

Треть коллектива уже привилась от COVID-19, и мы видим свою, пусть и нерелевантную в масштабах страны статистику: все без исключения привитые чувствуют себя прекрасно, уже по факту полной выработки антител после двух доз фиксировалось несколько случаев инфицирования у привитых, но все они перенесли болезнь в наилегчайшей или бессимптомной форме. К сожалению, непривитые работники, подхватившие инфекцию, болеют с непредсказуемыми последствиями, есть пневмонии и тяжелые обструкции.

Конечно, речь не идет о принуждении к вакцинации. Наоборот, мы разработали несколько мероприятий, чтобы заинтересовать работников и стимулировать здравый смысл. Например, все привившиеся сотрудники у нас получают сертификаты, которые можно реализовать в продовольственных магазинах предприятия и обязательно один дополнительный день оплачиваемого отпуска. Ноу-хау нашего завода - "антиковидная лотерея". Все вакцинированные автоматически принимают участие в розыгрыше единовременных материальных выплат. Суммы внушительные: от Br100 до Br2 тыс. Первый тур мы провели в сентябре, и приятные премии за сознательность и заботу о близких получили 116 человек. Второй тур проведем перед новым годом, и уже 125 работников получат материальный подарок.

Согласитесь, пока в европейских странах вводят жесткие ограничительные меры, штрафы и ультиматумы, мы идем по пути созидания и развития, убеждения и поощрения за высокую гражданскую ответственность перед обществом.

- В рабочих коллективах, особенно многотысячных, не последнюю роль играет поддержание корпоративного духа. Расскажите, на вашем предприятии проводятся культурные мероприятия для неформального общения коллег вне работы?

- Да, мы организовываем досуг для работников. Создан и пользуется большой популярностью туристический клуб "Странник". Ребята могут увлечь духом приключений и новых открытий любого. Мы поддерживаем инициативу, с удовольствием наблюдаем за странствиями и гордимся, когда корпоративный флаг появляется на фотографиях покорения Казбека или в необычных географических точках наших путешественников.

Спортивные команды тренируются в физкультурно-оздоровительном комплексе ММЗ, есть своя тренажерка для любителей тяжелых видов спорта, волейбольная команда постоянно участвует в городских турнирах. Ведем работу по созданию вокально-инструментального коллектива, чтобы каждый желающий мог раскрыть и свой творческий потенциал.

Турслеты, спартакиады и различные спортивные состязания - не новость, а вот из необычного то, что в этом году поставили удачный эксперимент. Мы организовали и провели среди структурных подразделений конкурс по спортивному рыболовству "Подледный лов" с выездом на озеро. Идея получилась настолько удачной, что есть задумка сделать конкурс ежегодным, увеличить призовой фонд. Такие мероприятия необходимо проводить для поднятия корпоративного духа у работников, для физической закалки, бодрости духа, сплочения по интересам.

Поддерживаем и инициативы молодежного движения. В этом году молодые специалисты придумали трогательную акцию на 14 февраля ко Дню влюбленных и организовали ее масштабное проведение с таинственными посланиями в адрес своих симпатий. Кому-то это покажется наивным, но отклик получился огромным, видели бы вы горящие глаза и улыбки людей.

- Я вижу, что различных бонусов на госпредприятии действительно много. Скажите, это все разовые акции?

- Все рассказанное - это программы и проекты текущего года. Удачный опыт их проведения имел широкий положительный резонанс. Но это далеко не все, что делается. Не будем забывать про коллективный договор, который также в промышленной отрасли считается одним из самых выгодных для работника, в нем учтено огромное количество норм и поощрений за высокие достижения в труде, значимый профессиональный вклад в развитие предприятия. Грамоты, звания, награды - любой работник, имея абсолютно равные стартовые возможности, может совершенствоваться в профессии, проявлять инициативу, и она обязательно будет замечена и оценена по достоинству. Мы заинтересованы в молодых специалистах, поэтому каждому предоставляем возможность проживания в общежитии, платим "подъемные", направляем на обучение.

По условиям коллективного договора мы оказываем обязательную помощь молодым семьям, поощряем рождение детей, уважаем юбилеи и годы стажа работников. Предприятие подставит плечо и в сложных жизненных ситуациях, печальных событиях, не оставит в беде и бывших работников. Приятные бонусы сотрудники получают ко всем государственным праздникам или знаменательным датам завода: новогодние подарки, билеты на концертные и развлекательные мероприятия и многое другое. Дети работников ММЗ всего за 10% от стоимости путевки летом отдыхают в нашем оздоровительном лагере, одном из лучших в районе.

Честно, за всю свою трудовую деятельность и профессиональное взаимодействие с огромным количеством людей и руководителей не припомню, чтобы кто-то из коммерческих или зарубежных организаций настолько поддерживал своих сотрудников и предоставлял такое количество социальных гарантий, льгот и бонусов.

- Говорят, счастлив тот, кто на работу идет с удовольствием, а домой - с радостью. Сложно ли из желаний и мнений разных людей делать успешно работающий единый коллектив?

- Никогда не останавливайся на достигнутом, всегда иди вперед, извлекай рациональное из каждой ситуации, используй любые возможности - это наше официальное рабочее кредо. Обеспечивать равномерное движение локомотива под названием "коллектив" - не просто, но интересно. Это колоссальный практический опыт работы и взаимодействия.

Считывать потребности большого сообщества людей сложно, ведь невозможно угодить каждому. Но объединить их общим делом или идеей - в наших силах. Например, этим летом, понимая, насколько изнуряющей может быть жара, мы ежедневно закупали по 900 л свежего кваса и бесплатно разливали всем желающим. Получился очень мощный объединяющий и позитивный эффект.

В сентябре мы запустили еще один помогающий проект: предложили всем работникам выгодные условия оформления договора добровольного страхования медицинских расходов. Сумму страхового полиса разделили, частично оплачивает договор предприятие и профсоюз, остаток суммы вносит сам страхующийся. В частном порядке это была бы ощутимая финансовая трата, а с нашей помощью работники получили возможность индивидуального медицинского обслуживания в лучших медучреждениях города на сумму от Br3 тыс.

Безусловно, приходится работать и с негативными проявлениями, социальной напряженностью в коллективе. Если десять человек разумно и спокойно делают свое дело, а один кричит и всем недоволен, то, естественно, быстрее заметят именно этого одного. Мы живем в эпоху эмерджентности, которая стала возможной благодаря глобальным информационным системам, связывающим огромные массы людей в группы. Как руководитель направления социального развития предприятия, я это прекрасно понимаю и считаю важным делать все возможное для составления единого целого из частей. Как мотор не сможет работать без одной детали, так и коллектив не будет цельным, если его составляющие смотрят в разные стороны.

БЕЛТА.-0-

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