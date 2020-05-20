Соцработники из-за эпидситуации оказались на передовой, им важны дополнительные стимулы - депутат

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальные работники в нынешней эпидемиологической ситуации оказались на передовой, им важны дополнительные стимулы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович, комментируя указ "О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги".

Парламентарий подчеркнула, что предусмотренные указом меры в первую очередь носят стимулирующий характер, служат поддержкой очень важной и необходимой для многих людей профессии - социальный работник. "Работая непосредственно в округах, депутаты профильной комиссии отмечали, что работники социальной защиты сегодня наравне с медиками оказались на передовой. Возросла напряженность труда, появились риски заражения, изменился режим работы: многие перешли на работу вахтовым методом в режиме полной изоляции, возросла ответственность за здоровье подопечных и свое личное. Мы понимали и озвучивали, что в этой ситуации необходимы меры по дополнительному стимулированию труда этих людей", - рассказала Людмила Кананович. Депутаты поддержали инициативу Минтруда и соцзащиты по материальному стимулированию работников организаций, оказывающих социальные услуги, а 18 мая был подписан соответствующий указ.

Председатель профильной комиссии напомнила о его главных положениях. Так, надбавки соцработникам определены в зависимости от должности и выявления в их учреждении инфекции. Перечень определяет Минздрав. Доплата устанавливается дифференцированно в зависимости от категории работников и степени их контакта с заболевшими. "Очень важный момент еще и то, что работникам социального обслуживания при переходе на вахтовый метод предоставляются помещения для проживания в организациях и выплачивается компенсация в соответствии с законодательством", - отметила Людмила Кананович.

Как сообщалось, по указу при выявлении в организациях соцобслуживания случаев инфекций и контактов с инфицированными и контактами первого уровня надбавка врачам-специалистам составит Br1,5 тыс., медработникам со средним специальным медицинским образованием - Br1,3 тыс., иным работникам - Br900.

При отсутствии выявленных в организациях случаев инфекций и (или) лиц, отнесенных к контактам первого уровня, соответствующие надбавки составят: врачам-специалистам - Br500, медработникам со средним специальным медицинским образованием - Br400, иным работникам - Br250.-0-