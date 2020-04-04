Соцслужба и волонтеры выполнили 9,5 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 9 тыс. заявок по доставке одиноким пожилым людям и инвалидам продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов выполнено социальными службами совместно с волонтерами, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"На 4 апреля территориальными центрами выполнено 3,3 тыс. заявок. И еще 6,2 тыс. заявок - волонтерами Белорусского общества Красного Креста и БРСМ, профсоюзными организациями, почтой, сельскими исполкомами и другими неравнодушными гражданами. Таким образом, 9,5 тыс. пожилых людей и инвалидов воспользовались доставкой продуктов питания и лекарств", - конкретизировали в Минтруда.

При этом в министерстве подчеркнули, что еще 95 тыс. пожилых граждан и инвалидов получают комплексное социальное обслуживание на дому в соответствии с договорами, заключенными с территориальными центрами. Эти услуги включают уборку помещений, приготовление пищи, доставку продуктов питания и лекарств и другие.

В сумме, с учетом такого комплексного социального обслуживания и услуг по доставке, почти 105 тыс. пожилых граждан и инвалидов в Беларуси получают необходимую помощь территориальных центров и партнеров.

"Мы провели большую информационную работу, обзванивали граждан. И сегодня все пожилые, у которых нет близких, ознакомлены с предложением помощи по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов", - добавили в Минтруда.

Аналогичная работа с 30 марта проводится в отношении одиноко проживающих пожилых граждан - это более 620 тыс. человек, которые живут отдельно от детей и не получают комплексные социальные услуги. Проинформировано уже более 400 тыс. нетрудоспособных граждан.

Всего по состоянию на 1 апреля в республике насчитывалось почти 870 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них у 167 тыс. нет близких родственников.

Социальные услуги оказывают 146 территориальных центров социального обслуживания, в штате которых 20 тыс. человек, из них 12 тыс. - социальные работники.-0-