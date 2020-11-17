Совершенствование конституционных норм обсудили на диалоговой площадке в СК

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет 16 ноября провел диалоговую площадку, посвященную совершенствованию конституционных норм, которая объединила представителей Национального собрания, профессорско-педагогического состава Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета, членов Белорусского республиканского союза юристов и общественного объединения следователей города Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Во вступительном слове председатель Следственного комитета Иван Носкевич отметил актуальность поднятых вопросов совершенствования Основного закона страны, заинтересованность сотрудников следственных подразделений в участии в данном процессе, а также поблагодарил организаторов за возможность проведения такого обсуждения.

Во время мероприятия с докладами выступили представители Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета, которые выразили необходимость закрепления конституционного статуса Следственного комитета, поскольку он является самостоятельным правоохранительным органом, занимает обособленное, специфическое положение в системе государственных органов и обладает особым правовым статусом.

Участниками дискуссии обращено внимание на необходимость усиления конституционной защиты институтов семьи и брака, интересов детей. Также затронута тема развития историко-культурной самоидентификации белорусского народа, для чего было озвучено предложение возложить на государство обязанность обеспечивать защиту исторической правды, культурной самоидентификации белорусской нации и сохранить историко-культурное наследие белорусов. "Проведенное мероприятие стало актуальной площадкой по обмену мнениями не только в сфере конституционной реформы, но и обсуждения современных тенденций юридической науки и практики. Оно позволило акцентировать внимание на месте органов предварительного следствия в системе национальной безопасности, предложить эффективные инструменты защиты личности, общества и государства", - отметили в СК.

В завершение мероприятия Иван Носкевич в торжественной обстановке вручил погоны сотрудникам, которым были присвоены специальные звания.-0-