Совершенствование образования является процессом актуальным и постоянным - Холюкова

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24 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Совершенствование содержания образования является процессом актуальным и постоянным. Важность этого отметила заместитель директора по учебной работе гимназии №1 города Горки Ирина Холюкова, выступая сегодня на пленарном заседании Республиканского педагогического совета, сообщает корреспондент БЕЛТА."Перспективы развития школьного образования всегда интересуют общество, вызывая живой и подчас очень эмоциональный отклик. Поэтому процесс совершенствования содержания образования актуальный и постоянный", - сказала она.Замдиректора подчеркнула, что проведена масштабная разноплановая работа, направленная на повышение качества образования. Обновлены учебные программы, изданы новые учебники, в которых размещены, в частности, QR-коды. "Например, я, используя их на своих уроках русского языка и литературы могу показать репродукции картин знаменитых художников или организовать интерактив, или показать фрагмент видеофильма или спектакля по изучаемой теме, тем самым сделать урок увлекательнее и интереснее для ребят", - отметила она.Ирина Холюкова рассказала, что для качественного обучения точным и естественным наукам в школы поставлено современное оборудование. В гимназии, например, оборудованы кабинеты химии, физики и биологии, база которых используется не только на уроках, но и на факультативных занятиях, при подготовке учащихся к олимпиадам и научно-практическим конкурсам. Интересен опыт работы школьного лабораториума, где ребята проводят опыты и эксперименты, а результаты своих исследований ежегодно представляют на областных и республиканских конкурсах.По ее словам, педагогами школ и гимназий накоплен богатый опыт организации профильного обучения, позволяющего выпускникам определиться с будущей профессией. В Горецком районе успешно функционируют классы аграрной направленности. "Для нас важным является тесное взаимодействие с Белорусской сельскохозяйственной академией. С целью формирования интереса к аграрным профессиям, притока молодежи для обучения в сельскохозяйственных вузах в районе реализуется инновационный проект "Малая академия". Это своего рода учебно-научный комплекс. А результатом такого сотрудничества школы и вуза является то, что ежегодно 80% выпускников аграрных классов становятся студентами сельскохозяйственных учреждений образования", - отметила выступающая.-0-