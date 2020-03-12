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12 марта 2020, 20:02

Совет ЕЭК обсудит согласованные меры стран ЕАЭС в связи с распространением коронавируса

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12 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 16 марта обсудит выработку странами Евразийского экономического союза согласованных мер в связи с распространением нового коронавируса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Планируется также обсудить вопрос о выработке согласованных мер и рекомендаций по сохранению макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на пространстве ЕАЭС в связи с распространением коронавируса COVID-19", - проинформировали в ЕЭК.

На заседании, которое пройдет под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко, намечено рассмотреть вопрос установления ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС на отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями. Кроме того, будут рассмотрены подходы к беспошлинному ввозу товаров для личного пользования, приобретенных физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также вопросы в области технического регулирования, в частности, внесение изменений в технический регламент ЕАЭС "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" и в технический регламент "О безопасности мебельной продукции".

"Также в повестке - ход подготовки стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и доклад о макроэкономической ситуации в государствах ЕАЭС в 2019 году", - добавили в ЕЭК.-0-

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