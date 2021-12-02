Совет ЕЭК принял техрегламент о безопасности подвижного состава метрополитена

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности подвижного состава метрополитена". Об этом сообщила сегодня на брифинге по итогам заседания официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Техрегламент устанавливает единые требования к подвижному составу метрополитена и его составным частям, правила их идентификации, требования к маркировке", - пояснила Ия Малкина.

Из области применения техрегламента исключены специальный (технологический) подвижной состав, а также отдельные модели вагонов метрополитена, ранее введенные в эксплуатацию.

Предусмотрено применение современных технических решений при проектировании подвижного состава метрополитена. Например, возможность автоматического управления движением поезда без машиниста. Конструкция разрабатываемых вагонов должна обеспечивать сквозной проход вдоль всего состава.

Обязательным является нанесение на вагон информации о наличии мест для инвалидов, установлены требования непосредственно к таким местам. Особое внимание уделено вопросам безопасности в случае наступления внештатных ситуаций.

Реализация технического регламента будет способствовать защите рынка от опасной и некачественной продукции, устранению препятствий для свободного обращения такой продукции в рамках ЕАЭС за счет унификации требований.

Техрегламент вступит в силу через три года.

Заседание Совета ЕЭК состоялось в Москве в очном формате на площадке второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития. В мероприятиях принял участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.-0-