Совет ЕЭК просит страны ЕАЭС оперативно консультироваться по вводимым ограничениям из-за COVID-19

30 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии просит правительства стран Евразийского экономического союза оперативно проводить консультации по вводимым ограничениям в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом говорится в опубликованном сегодня на сайте комиссии распоряжении Совета ЕЭК, сообщает БЕЛТА.

"Просить правительства государств-членов исходить из необходимости оперативного проведения предварительных консультаций на уровне членов Совета комиссии по проектам нормативных правовых актов о введении временных ограничений, связанных с исключительной необходимостью реагирования на распространение коронавирусной инфекции COVID-19, - отмечается в документе. - Просить государство-член, являющееся инициатором введения временных ограничений, предусмотреть предложения о возможности оказания другим государствам-членам гуманитарной помощи или адресных поставок (на возмездной основе) в случае возникновения на их территории дефицита товаров, в отношении которых вводятся временные ограничения".

Коллегии ЕЭК поручено не позднее двух календарных дней обеспечивать проведение данных консультаций, а также совместно с правительствами государств - членов ЕАЭС при необходимости обеспечить оперативную проработку предложений по установлению режима беспошлинного ввоза на временной основе в отношении отдельных товаров критически важного импорта и представить их для рассмотрения на ближайшем заседании Совета ЕЭК.

Поручено также просить правительства государств-членов в случае необходимости введения запрета экспорта товаров в третьи страны исходить из приоритетности принятия единых мер в рамках союза.

"Просить правительства государств-членов обеспечить взаимодействие уполномоченных органов в сфере здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в целях координации деятельности по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также проработку вопросов оказания взаимной помощи, в том числе в рамках Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств - членов ЕАЭС", - указывается в распоряжении.

Совет ЕЭК обратился также к национальным правительствам с предложениями принять меры по обеспечению бесперебойного функционирования транспортной и товаропроводящей инфраструктуры при поставках продукции; во взаимной и внешней торговле; по обеспечению взаимодействия уполномоченных органов и экономических операторов государств-членов в целях оперативной организации поставок товаров первой необходимости во взаимной торговле, включая определение уполномоченных контактных должностных лиц на уровне не ниже заместителей руководителей уполномоченных органов, наделенных полномочиями по принятию решений по проблемным вопросам, при организационной поддержке Коллегии ЕЭК; по беспрепятственному перемещению отдельных категорий граждан (граждан государств-членов, возвращающихся к постоянному месту жительства, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и членов их семей) по территориям государств-членов с соблюдением соответствующих санитарных норм, установленных нормативными правовыми актами государств-членов.

"Комиссии совместно с правительствами обеспечить рассмотрение вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, таможенного регулирования, транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного контроля, технического регулирования, трудовой миграции, макроэкономических вопросов в кратчайшие сроки", - говорится далее в документе.

Кроме того, ЕЭК во взаимодействии с правительствами государств - членов ЕАЭС в срок до 3 апреля поручено подготовить предложения по формированию комплекса совместных мер по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции и экономическому развитию в условиях пандемии на территории союза; обеспечить обмен информацией по предпринимаемым действиям и принимаемым нормативным правовым актам в целях предупреждения и предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории союза.-0-