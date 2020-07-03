Совет ЕЭК рассмотрит доработанный проект стратегии развития евразийской интеграции

3 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На заседание Совета Евразийской экономической комиссии 10 июля будет вынесен доработанный проект стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. Об этом заявил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев по итогам заседания рабочей группы по доработке документа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Проект стратегии в целом был одобрен главами государств Евразийского экономического союза 19 мая, - напомнили в ЕЭК. - При этом правительствам стран ЕАЭС поручено доработать документ к следующему заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое планируется провести очно".

Коллегия ЕЭК 10 июля также представит Совету ЕЭК разработанный ею план реализации стратегических направлений.-0-