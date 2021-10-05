Совет ЕЭК утвердил техрегламент о безопасности продукции для защиты от ЧС

5 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет ЕЭК сегодня утвердил технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Об этом по итогам заседания сообщила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Техрегламент впервые на территории ЕАЭС устанавливает единые обязательные требования к следующим видам продукции, выпускаемой в обращение на территории союза: средства защитных сооружений гражданской обороны; технические средства управления, связи и оповещения; технические средства мониторинга чрезвычайных ситуаций; аварийно-спасательные средства", - отметила Ия Малкина.

По ее словам, в настоящее время в государствах союза обязательные требования к такой продукции отсутствуют. "Реализация технического регламента повысит безопасность продукции, применяемой в условиях чрезвычайных ситуаций, уровень мобильности межгосударственного взаимодействия при принятии экстренных решений и, как следствие, эффективность процессов спасения людей в чрезвычайных ситуациях", - подчеркнула официальный представитель ЕЭК.

Ия Малкина добавила, что документ вступит в силу 1 июня 2023 года.-0-