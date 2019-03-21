Совет командующих пограничными войсками СНГ соберется 28 марта в Ташкенте

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета командующих пограничными войсками стран Содружества состоится 28 марта в Ташкенте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании планируют принять участие руководители пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Координационной службы Совета командующих пограничными войсками, органов СНГ - Исполнительного комитета, Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, а также Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Планируется обсудить обстановку на внешних границах стран СНГ Центрально-Азиатского региона и тенденции ее развития, рассмотреть проект Программы сотрудничества государств Содружества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы, порядок подготовки и проведения совместных специальных пограничных операций на очередной период, а также проект Плана работы Совета командующих пограничными войсками на 2020 год.

Участники совещания уделят особое внимание организации работы по подготовке и проведению эстафеты вдоль внешних границ стран СНГ, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, будут рассмотрены вопросы, касающиеся нормотворческой и совместной научно-исследовательской деятельности, а также принят ряд решений организационного и кадрового характера.-0-