Совет командующих погранвойсками проанализировал обстановку на внешних границах стран СНГ

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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета командующих пограничными войсками состоялось сегодня под председательством первого заместителя директора - руководителя Пограничной службы ФСБ России Владимира Кулишова. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете Беларуси. В заседании участвовали делегации от девяти пограничных ведомств стран Содружества Независимых Государств, Координационной службы Совета командующих пограничными войсками, взаимодействующих органов СНГ (Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ), Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности. Была проанализирована обстановка на внешних границах государств СНГ и тенденции ее развития в 2022 году, при этом особое внимание было уделено центральноазиатскому направлению. Также одобрены итоги деятельности Совета командующих за 2021 год, выполнение программы сотрудничества государств СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы, результаты совместных специальных пограничных операций и вопросы их организации на очередной период. Руководители пограничных ведомств стран СНГ обсудили информационное взаимодействие и его активизацию, сотрудничество в научно-исследовательской и образовательной сферах. Отдельно были рассмотрены кадровые вопросы, развитие ветеранского движения. По итогам заседания руководители пограничных ведомств подписали 20 решений. Очередное заседание СКПВ запланировано в первом полугодии 2022 года в Казахстане.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!