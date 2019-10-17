Совет командующих Погранвойсками СНГ подписал 16 решений по итогам заседания в Минске

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет командующих Пограничными войсками государств - участников СНГ подписал 16 решений по итогам заседания в Минске, сообщил журналистам заместитель председателя Совета командующих - председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Только что завершилось 82-е заседание Совета командующих Пограничными войсками государств - участников СНГ, на котором мы рассмотрели ряд вопросов. По результатам нашей работы подписано 16 решений", - сказал Александр Манилов.
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