Совет министров обороны СНГ обсудит в Анапе совместные учения объединенной системы ПВО

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ пройдет 5 июня в Анапе. Главы оборонных ведомств обсудят предстоящие совместные учения объединенной системы ПВО стран СНГ "Боевое Содружество - 2019". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В повестку дня встречи включено более 20 вопросов. В центре внимания будут военно-политическая обстановка в мире и ее влияние на состояние безопасности стран СНГ, концептуальные подходы к развитию военного сотрудничества государств Содружества до 2025 года, опыт постконфликтного урегулирования в Сирии. "Главы оборонных ведомств обсудят предстоящие совместные учения с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО стран СНГ "Боевое Содружество - 2019", наметят основные направления сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам, совместные мероприятия вооруженных сил стран СНГ в 2020 году", - проинформировали в пресс-службе.

На заседании речь также будет идти о развитии сотрудничества в области противовоздушной обороны, спорта, подготовки кадров. Совет проанализирует, как выполняется план реализации концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения для вооруженных сил стран СНГ, рассмотрит поправки в положение о координационном комитете топографических служб вооруженных сил при Совете министров обороны.

Совет министров обороны стран СНГ образован в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Он координирует военное сотрудничество стран Содружества, рассматривает концептуальные подходы к вопросам военной политики и военного строительства, вырабатывает предложения по реализации усилий, направленных на предотвращение вооруженных конфликтов. В функции совета также входит рассмотрение проектов договоров и других документов по вопросам обороны и военного строительства, формирование предложений по сближению правовых актов в этой области, руководство Коллективными силами по поддержанию мира в СНГ.-0-