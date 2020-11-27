Совет МПА СНГ и Бюро ВОЗ приняли совместное заявление о роли парламентов в противодействии COVID-19

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств и Европейское бюро ВОЗ приняли совместное заявление "О роли парламентов в противодействии COVID-19", заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России, председатель Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко во время 51-го пленарного заседания МПА СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"На только что завершившемся заседании Совета МПА СНГ основным тематическим вопросом стало законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах СНГ в связи с пандемией. С учетом состоявшегося обсуждения, в котором в том числе принял участие директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, было принято совместное заявление о роли парламентов в противодействии COVID-19. В этом документе, в частности, Совет МПА СНГ и Бюро ВОЗ обращаются к парламентам и правительствам стран Содружества, к другим международным организациям с призывом к интернациональной солидарности в борьбе с эпидемией", - сказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, в нынешнем году нельзя констатировать, что работа органов МПА СНГ осуществлялась строго в соответствии с утвержденным планом. "В связи с введенными во многих наших странах ограничениями весной мы не смогли провести очередную сессию ассамблеи в полном объеме. В первом полугодии состоялись заседания только четырех постоянных комиссий, Экспертного совета при Постоянной комиссии по правовым вопросам и Объединенной комиссии при МПА СНГ. Однако к осени нам удалось вернуть работу ассамблеи к обычному темпу. Уже проведены заседания всех 10 постоянных комиссий. В соответствии с графиком состоялись мероприятия других рабочих органов МПА. В плановом порядке велась деятельность в сфере модельного законотворчества. Результатом этой работы стало 27 документов, представленных сегодня Межпарламентской ассамблее. В случае их утверждения общее количество подготовленных МПА СНГ модельных законодательных актов, других нормативных правовых документов достигнет 594", - отметила председатель совета.

Валентина Матвиенко напомнила, что этот год в СНГ прошел под знаком 75-летия Великой Победы. "Несмотря на объективные сложности, ассамблея реализовала многие из посвященных этой дате мероприятий, предусмотренных соответствующим планом МПА СНГ", - подчеркнула она. - Деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ в этот сложный для всех нас период непрерывно продолжалась. Рассчитываю, что сегодня мы закрепим результаты проведенной работы, рассмотрев и утвердив подготовленные нашими парламентариями проекты документов. Хотелось бы всех вас искренне поблагодарить за слаженное и результативное взаимодействие, а также за дружескую атмосферу, которая царила на площадке Межпарламентской ассамблеи".

51-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ проходит сегодня в формате видеоконференции. Как ожидается, парламентарии рассмотрят проекты конвенции о сохранении объектов культурного наследия государств СНГ, модельного трудового кодекса для стран Содружества, модельного избирательного кодекса для государств СНГ, а также ряд проектов модельных законов: "О беженцах", "Об инжиниринговой деятельности и инжиниринге", "О строительстве недвижимых объектов на долевых началах", "Об экологической безопасности транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам", "О развитии и охране горных территорий", "О парламентском контроле", "О школьном спорте", "О возмещении причиненного вреда гражданам, потерпевшим от преступлений".-0-