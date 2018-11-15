Совет по развитию беспилотного автотранспорта создан в Беларуси

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию беспилотного автомобильного транспорта создан в Беларуси. Такая информация размещена на сайте правительства, сообщает БЕЛТА.
Создание данной структуры предусмотрено постановлением Совета Министров №823 от 14 ноября 2018 года. Председатель консультационного органа - заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Документом также утверждено положение о совете и его состав.
Согласно положению, совет является постоянно действующим консультативным органом, который занимается координацией деятельности по развитию беспилотного автомобильного транспорта. Организационное и информационное обеспечение его деятельности осуществляется Министерством транспорта и коммуникаций.
Постановление о создании совета вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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