11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию системы квалификаций будет создан в Беларуси. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 10 апреля 2019 года №229, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Документом утверждены положение о совете по развитию системы квалификаций и его состав. Председателем совета назначен первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

Совет создан для содействия формированию и реализации госполитики по совершенствованию Национальной системы квалификаций Беларуси, а также координации взаимодействия заинтересованных в этом процессе республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов, профессиональных союзов и нанимателей, учреждений образования и научных организаций.

В перечень основных задач совета входят координация работы органов госуправления и организаций по созданию секторальных советов квалификаций, разработке профессиональных стандартов, формированию системы независимой оценки и сертификации квалификаций, определение приоритетных видов экономической деятельности (профессий рабочих и должностей служащих) для разработки профессиональных стандартов и др.

Обязанности по организационному и информационному обеспечению деятельности совета возложены на Министерство труда и социальной защиты и Министерство образования.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-