Совет по выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности создан в Беларуси

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственный совет по вопросам выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в Беларуси создан постановлением Совета Министров от 27 ноября 2019 года №806, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Совет является постоянно действующим консультативным органом, который занимается координацией указанной деятельности, рассмотрением вопросов ее развития. Его возглавил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Заседания совета проводятся по мере необходимости. Организационным и информационным обеспечением его деятельности будет заниматься Белорусская торгово-промышленная палата.

Совет имеет право в пределах своей компетенции принимать решения, необходимые для координации и совершенствования взаимодействия госрганов, других организаций по проблемным вопросам развития выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в Беларуси. Он может вносить в Совет Министров предложения по разработке проектов нормативных правовых актов для совершенствования этой деятельности.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-