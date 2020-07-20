Совет постпредов СНГ сформирует проекты повесток заседаний СМИД и Совета глав государств

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества пройдет 21 июля в Исполнительном комитете СНГ в Минске с использованием видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники заседания рассмотрят деятельность Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ и обсудят ситуацию, связанную с распространением COVID-19 в странах Содружества.

Ожидается, что во время мероприятия будут сформированы проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, запланированных соответственно на 15 и 16 октября в Ташкенте.

Кроме того, будет обсуждаться совместный план мероприятий Исполнительного комитета Содружества, Совета постпредов и КЭВ по реализации поручений, исходящих из решений состоявшегося в мае этого года заседания Совета глав правительств СНГ, а также предложений, высказанных главами делегаций во время заседания. Постпредам стран Содружества будут представлены предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, проведение которого планируется в Ташкенте 6 ноября.

Членам Совета постпредов будут представлены промежуточные итоги выполнения Концепции председательства Узбекистана в Содружестве в 2020 году и плана мероприятий по ее реализации. Ожидается также, что будет рассмотрен вопрос о главе миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси 9 августа этого года.-0-