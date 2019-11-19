Совет постпредов стран СНГ в Минске даст оценку деятельности органов в сфере безопасности

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ пройдет сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Постпреды подведут итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 25 октября в Москве, и наметят задачи по реализации принятых на нем документов.

Кроме того, планируется обсудить вопросы, касающиеся деятельности Совета министров внутренних дел и Координационного совета генеральных прокуроров стран Содружества.-0-