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19 ноября 2019, 08:44

Совет постпредов стран СНГ в Минске даст оценку деятельности органов в сфере безопасности

Фото из архива
Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ пройдет сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Постпреды подведут итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 25 октября в Москве, и наметят задачи по реализации принятых на нем документов.

Кроме того, планируется обсудить вопросы, касающиеся деятельности Совета министров внутренних дел и Координационного совета генеральных прокуроров стран Содружества.-0-

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