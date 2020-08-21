Совет ректоров: учреждения образования - не объекты политических споров

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения образования - не объекты политических споров и разногласий, заявлено в обращении Республиканского совета ректоров, сообщает БЕЛТА.

"В белорусских высших учебных заведениях во все времена ценилось взаимное уважение, дружба, умение конструктивно разрешать проблемные ситуации. Только мирный диалог является залогом согласия и стабильности в обществе. На протяжении всей своей истории высшие учебные заведения служат гуманным целям, в основе которых образование и наука для общества, нации и государства. Этот вектор очень важно сохранить всем нам - представителям университетского и научного сообщества", - говорится в обращении.

Ректоры подчеркнули, что учреждения образования - не объекты политических споров и разногласий. "Наши студенты должны получать знания, как и в предыдущие годы, в мирной и спокойной стране. А родители не должны волноваться за их жизнь и здоровье. Мы отмечаем важность каждого сотрудника и учащегося белорусских вузов и заявляем о необходимости создания условий для учебы и работы, мирного, конструктивного и созидательного диалога в рамках правового поля", - добавили они.

В обращении отмечается, что для всех нас очень важно сохранить мир и порядок в государстве, возможность спокойно жить, трудиться и давать достойное образование молодому поколению. "Конфронтация, открытое силовое противостояние приводит к дестабилизации обстановки, тяжелым экономическим и социальным последствиям. Один из основных приоритетов государственной политики - воспитание в молодом человеке любви к своей стране и родной земле. Сегодня это крайне необходимо для консолидации белорусского общества", - заключили ректоры.-0-