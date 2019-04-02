Совет Республики избрал Бойко и Тиковенко судьями Конституционного суда на новый срок

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики избрал Татьяну Бойко и Анатолия Тиковенко судьями Конституционного суда (КС) Беларуси на новый срок, передает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Бойко - кандидат юридических наук, доцент, имеет высший квалификационный класс. На должности судьи Конституционного суда с января 1997 года. Как отметил председатель КС Петр Миклашевич, за время работы зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист в области финансового, бюджетного, налогового и банковского права. Автор более 40 научных публикаций, в том числе нескольких монографий в области финансового права.

Анатолий Тиковенко - доктор юридических наук, профессор, имеет высший квалификационный класс. Судья Конституционного суда с января 1997 года. Автор около 160 научных публикаций, в том числе 3 монографий в области общей теории государства и права, конституционного и административного права. Участвовал в разработке ряда законопроектов.

Конституционный суд формируется в количестве 12 судей из высококвалифицированных специалистов в области права: 6 судей назначаются Президентом, 6 избираются Советом Республики.-0-