Совет Республики: мы готовы к открытому диалогу, конструктивному решению миграционной ситуации

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы готовы к честному и открытому диалогу, конструктивному решению миграционной ситуации при соблюдении взаимных национальных интересов. Об этом говорится в обращении членов Президиума Совета Республики в связи с ситуацией на границе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Мы, члены Президиума Совета Республики, уполномоченные представители белорусского народа, обращаемся ко всему международному сообществу в связи с миграционной ситуацией на белорусско-польской границе. Сегодня здесь образовалось массовое скопление граждан стран Ближнего Востока, стремящихся попасть в Евросоюз через территорию нашей страны. Не Беларусь виновата в этой ситуации. Поверив в искренность заявлений европейских правительств, мигранты поставили на кон все, что у них было, и направились в страны Евросоюза с последней надеждой обрести лучшую жизнь. Однако на польской границе они наталкиваются на забор из колючей проволоки, агрессивное и унижающее человеческое достоинство отношение к себе, - отмечается в обращении. - Это настоящая гуманитарная катастрофа, где нет места ни общепризнанным принципам международного права, ни специальным конвенциям по правам беженцев, ни общечеловеческим ценностям и нормам поведения. Тем самым не только подрываются добрососедские отношения с Беларусью, но и создаются риски возможного разрыва западной и восточной цивилизаций".

В обращении подчеркивается, что на протяжении нескольких десятилетий "коллективный" Запад убеждал весь мир в своем нравственном превосходстве, бравировал достижениями в области прав человека и социальной коммуникации. Однако в случае с миграционным вопросом рекламируемые постулаты Евросоюзу пока не удалось доказать на деле.

"Для белорусов же всегда были, есть и останутся главными ценностями мир и безопасность, гармоничное развитие человека. Ведь территория нашей страны неоднократно становилась ареной вооруженных столкновений, развязанных не нами и не по нашей вине. Поэтому мы особенно остро переживаем несправедливость, равнодушие к людской беде и попирание законов миропорядка. Мы готовы к честному и открытому диалогу, конструктивному решению миграционной ситуации при соблюдении взаимных национальных интересов, - говорится в обращении членов Президиума Совета Республики. - Призываем евродепутатов, национальные правительства стран Евросоюза, международные организации и всех тех, кто еще не потерял чувство человечности, объективно оценить сложившуюся ситуацию и не оставаться в стороне, когда речь идет о жизни и благополучии людей. Вместе мы должны нести правду, отстаивать человеческие ценности и доброжелательные отношения между странами и народами. Люди 21-го века заслуживают жить в мире и согласии!" -0-

Сивец: международные институты должны отреагировать на ситуацию с мигрантами на границе