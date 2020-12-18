Совет Республики одобрил проект республиканского бюджета на 2021 год

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год", передает корреспондент БЕЛТА.

"Все социальные обязательства мы сохраняем. Мало того, мы еще и прирастем. Порядка Br1,5 млрд дополнительно будет предусмотрено только на оплату труда бюджетников, малообеспеченных категорий граждан. Знаете, что повышенная базовая величина с 1 января уже утверждена. Для малообеспеченных категорий еще дополнительный будет прирост порядка 8-9%, и в расходах бюджета это все уже предусмотрено", - рассказал министр финансов Юрий Селиверстов.

По его словам, бюджет сохранит социальную направленность. "Если сработаем в течение года более оптимистично и доходов поступит еще больше, то предусмотрено и второе повышение оплаты труда. По адресной социальной помощи повышаем порог нуждаемости со 100 до 115%. ЭКО бесплатная одна попытка. Все эти вещи тоже по большому счету учтены", - отметил он.

Расходы республиканского бюджета на здравоохранение в 2021 году вырастут на треть в связи со сложившейся неблагоприятной эпидобстановкой. "На 20% прирастут расходы на госинвестпрограмму к утвержденному на этот год уровню. Поэтому в целом оцениваем бюджет вполне позитивно", - заключил Юрий Селиверстов.-0-